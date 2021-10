Vela | Barcolana 2021 | gara condizionata dalla bora Vince Arca Sgr di Furio Benussi

Leggi su oasport

(Di domenica 10 ottobre 2021) La 53ma edizione della, come ampiamente previsto, è stata fortemente, che ha sferzato il campo di regata, costringendo gli organizzatori ad abbreviare lae cancellare la competizioni per le imbzioniclasse 2 in giù. Al netto di questi avvenimenti laè stata vinta daSgr del triestino, che ha raggiunto la boa 3 in poco più di tre quarti d’ora. Piazza d’onore, pur con la randa rotta, per Ewol, mentre è terzo Maxi Jena davanti ad Adriatic Europa Dussan Puh. Quinta piazza per lo Swan 90 Woodpecker Cube-Generali, condotto da Claudia Rossi, che ha vinto il primo premio per l’equipaggio misto con timoniere donna. Oggi la ...