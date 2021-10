(Di domenica 10 ottobre 2021) Ilnon è mai stato avaro di, ieri come oggi. Lo sottolinea in modo molto efficace il gnalista Giovanni Landi in due suoiappena pubblicati da La Gazzetta dello Sport. Si intitolano L’attentato a Giovanni Paolo II e Idelloe fanno parte di una collana curata da Barbara Biscotti, docente di diritto romano all’Università Milano Bicocca. Entrambi molto ben documentati,due pagine di storia recente che tuttora suscitano interrogativi che non hannotrovato una risposta. Il 13 maggio 1981 Alìsparò a Wojtyla mentre era sulla papamobile in piazza San Pietro e salutava i fedeli arrivati per la tradizionale udienza generale del mercoledì. Il killer turco sparò per uccidere, ma il ...

Advertising

ilfattoblog : Vaticano, chi armò Alì Agca e quali misteri dietro lo Ior? Due testi ripercorrono fatti ancora insoluti - CiroNoEuro : @MinervaMcGrani1 La Chiesa prima aiutava tutti, anche chi aveva commesso gli 3ccidi più efferati Dal Concilio Vati… - Raff70111 : RT @giuliogaia: @Signorasinasce Nello Stato della Città del Vaticano vige il reato di immigrazione clandestina con carcere e respingimento… - illibata : RT @giuliogaia: @Signorasinasce Nello Stato della Città del Vaticano vige il reato di immigrazione clandestina con carcere e respingimento… - LUCIaS_SIRO : RT @giuliogaia: @Signorasinasce Nello Stato della Città del Vaticano vige il reato di immigrazione clandestina con carcere e respingimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano chi

Il Fatto Quotidiano

Eugenio Bonanata " Città delÈ difficile capire fino in fondo ciò che succede oggi attorno alla figura del beato Carlo ... C'erasistemava le sedie sul sagrato della Basilica Superiore e ...vuole troverà tutte le funzioni religiose in calendario per oggi, domenica 10 ottobre 2021 . ...l'Inaugurazione del Sinodo per la Chiesa Universale per la Diocesi di Roma in diretta dal. ...Ringraziamo in anticipo chi ci segnalerà eventuali perle . La clericalata della settimana è della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e della Polizia di Stato che hanno partecipato alla messa offi ...CITTÀ DEL VATICANO «Non bisogna fare un’altra Chiesa, bisogna fare una Chiesa diversa». Francesco cita il teologo e cardinale domenicano Yves Congar per dire l’essenziale, alla vigilia del Sinodo che ...