Varese-Olimpia Milano oggi | Serie A basket | orario | tv | programma | streaming

Derby numero 184 in arrivo tra Openjobmetis Varese e AX Armani Exchange Milano. La squadra allenata da Adriano Vertemati sfida quella di Ettore Messina, ed è uno scontro tra un uomo che sotto il Duomo è cresciuto e un altro che, dal 2019, da quelle parti ha riportato l'Olimpia a grandi livelli. Inizi di campionato differenti per le due formazioni: agevole quello dei meneghini, che hanno vinto a Napoli e contro Trento, meno quello dei padroni di casa, vittoriosi sì con Brescia, ma letteralmente travolti dalla Virtus Bologna al PalaDozza. Il grande ex è Alessandro Gentile, ex capitano milanese e ora in maglia Openjobmetis. 101 le vittorie di Milano nella storia contro le 76 varesine; con Varese in casa il conteggio è di 45-42. Si tratta di una storia che va avanti da oltre settant'anni, con la prima ...

