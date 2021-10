Vanessa Gravina | età | altezza | peso | ex marito e figli | le curiosità sull’attrice

Leggi su tuttivip

(Di domenica 10 ottobre 2021) Attrice e regista di teatro italiana,è sotto i riflettori da quando aveva solamente tre mesi, scelta per una pubblicità di pannolini, poi ancora a sei mesi, protagonista di uno spot di passeggini del Carosello, e già nel 1985 aveva interpretato una parte nella pellicola per il grande schermo Colpo di fulmine, regia di Marco Risi. Una vita sotto l’insegna della macchina da presa, e poi della recitazione. Nella sua vita,è diventata una grande attrice, recitando nel 1993 in Abbronzatissimi 2- Un anno dopo, nel 1994 nel noir La ragazza di Cortina, fino a Come quando fuori piove, film del 1998, a fianco di Enzo Iacchetti.è stata anche attrice in fiction televisive come Incantesimo, nel 2001, e successivamente Centovetrine. Oggi è invece ...