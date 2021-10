Valtteri Bottas dopo la vittoria in Turchia: “Mi sono guadagnato il primato” (Di domenica 10 ottobre 2021) Un weekend praticamente perfetto per Valtteri Bottas su Mercedes. Il pilota finlandese si era piazzato al secondo posto nelle qualifiche del sabato, ma la penalità di Lewis Hamilton gli ha consentito di partire comunque davanti a tutti i colleghi. In gara, lo scudiero del campione del mondo ha sfoderato gli artigli conquistando un double pazzesco: vittoria nel Gran Premio di Turchia e miglior giro in pista della gara. Una domenica da incorniciare. La piena soddisfazione di Valtteri Bottas Ecco le dichiarazioni di Valtteri Bottas della Mercedes. Il pilota finlandese ha vinto il Gran Premio della Turchia dopo aver sfoderato una prestazione perfetta in pista che ha dato seguito alla buonissima performance delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Un weekend praticamente perfetto persu Mercedes. Il pilota finlandese si era piazzato al secondo posto nelle qualifiche del sabato, ma la penalità di Lewis Hamilton gli ha consentito di partire comunque davanti a tutti i colleghi. In gara, lo scudiero del campione del mondo ha sfoderato gli artigli conquistando un double pazzesco:nel Gran Premio die miglior giro in pista della gara. Una domenica da incorniciare. La piena soddisfazione diEcco le dichiarazioni didella Mercedes. Il pilota finlandese ha vinto il Gran Premio dellaaver sfoderato una prestazione perfetta in pista che ha dato seguito alla buonissima performance delle ...

Advertising

Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: ?? BOTTAS VINCE IL GP DI TURCHIA ?? Valtteri #Bottas trionfa in #Turchia davanti alle due #RedBull di Max #Verstappen e S… - dinoadduci : Bottas: 'Una delle mie migliori gare'. Verstappen: 'Difficile restare sveglio...' - ultimenews24 : Valtteri Bottas vince il Gp di Turchia sul circuito di Istanbul Park. Il pilota finlandese della Mercedes, scattato… - sportli26181512 : Mercedes, Bottas vince il GP Turchia: 'Mi sono guadagnato questa vittoria'. VIDEO: Decima vittoria in carriera per… - WEDESA : Chi lo sa forse è solo tutto un castello mentale ma se si potesse come sul volante del vittorioso Valtteri Bottas 7… -