Vaccino contro la malaria, come funziona il farmaco autorizzato dall'Oms (Di domenica 10 ottobre 2021) Per rendere l'idea, e offrire qualche dato, ogni anno quasi 409.000 vite vengono stroncate dalla malaria. Si stima che i bambini più piccoli rappresentino circa il 64% delle vittime. Il 94% del totale dei casi di malaria (su 215 milioni) si verifica nell'area dell'Africa subsahariana (dati Oms, "World malaria Report 2020"). Com'è noto, questa malattia infettiva è causata dai parassiti protisti del genere Plasmodium, che si trasmettono all'uomo per la puntura di una zanzara (suo malgrado) infetta. Gli effetti variano a seconda della specie di Plasmodium coinvolta. I sintomi più noti e tipici della malaria sono brividi e febbre che tendono a ripetersi ciclicamente: a giorni alterni nelle infezioni da Plasmodium Vivax e Plasmodium Ovale, e ogni tre giorni nelle infezioni da Plasmodium malariae.

