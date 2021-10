Vaccinato l'80% degli over 12 in Italia, Figliuolo: raggiunto il target del governo (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 43.215.224 le persone che in Italia hanno completato il ciclo vaccinale, ovvero l'80,01% della popolazione over 12: è stato dunque appena raggiunto il target stabilito mesi fa dal... Leggi su ilmattino (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 43.215.224 le persone che inhanno completato il ciclo vaccinale, ovvero l'80,01% della popolazione12: è stato dunque appenailstabilito mesi fa dal...

DavidPuente : L'80% degli over12 si è completamente vaccinato contro la Covid19? Manca un 20% composto anche da NoVax e dalle lor… - Agenzia_Italia : Traguardo raggiunto, vaccinato l'80,01% degli over 12 - ClaudioStel : RT @987mies: Il green pass non può essere eliminato. Perché se adesso c’è un 20% della popolazione che vorrebbe strangolare questi bastardi… - Rosaria94182979 : RT @Agenzia_Italia: Traguardo raggiunto, vaccinato l'80,01% degli over 12 - Tweet2Christian : RT @Agenzia_Italia: Traguardo raggiunto, vaccinato l'80,01% degli over 12 -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinato 80% Covid, l'80% degli italiani è vaccinato: in Liguria in 290mila senza neanche una dose GENOVA - Obiettivo raggiunto, l'80% degli italiani è vaccinato contro il Covid . Sono infatti oltre 43milioni e 200mila gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale. Era questo il numero che il Governo in accordo con il ...

Traguardo raggiunto, vaccinato l'80,01% degli over 12 E' stato quindi raggiunto l'obiettivo dell'80% di vaccinati che era stato indicato dal commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo . Gli italiani con almeno una ...

Covid: vaccinato 80% over 12 in Italia, raggiunto l'obiettivo del governo Rai News Covid19, raggiunto l’80% dei vaccinati ma non scatta ancora l’immunità di comunità E’ stato raggiunto ieri sera il target dell’80% dei vaccinati fra gli over 12 Ma il dato è troppo a macchia di leopardo Ci sono aree del Paese dove l’immunità […] L'articolo Covid19, raggiunto l’80% d ...

Gualdo Tadino da record, somministrate 40mila dosi "Gualdo Tadino città esempio non solo in Umbria ma in tutta Italia per il numero di dosi di vaccino somministrate e la percentuale di cittadini vaccinati": è quanto rileva lo stesso Comune, guidato da ...

