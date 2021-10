Vacanza di coppia a un euro a notte ma in diretta social 24 ore su 24: “Si paga con la privacy” (Di domenica 10 ottobre 2021) È arrivato l’albergo Grande Fratello. No, non è questo il nome dell’hotel, che si trova a Rimini. Questa è la “filosofia”. La cosa è piuttosto semplice: Vacanza di coppia per cinque notti, a un euro a notte, purché sia tutto in streaming. “Siamo nell’epoca del digitale. Siamo tutti in rete, contemporaneamente. Siamo tutti su Facebook, Instagram, TikTok, Twitch. Tutti si vogliono far vedere. Offriamo a tutti una Vacanza al prezzo minimo a patto che paghino con la privacy“, ha spiegato il proprietario Fabio Siva al Corriere. Quindi ecco la proposta, Vacanza gratis (o quasi) ma in diretta ventiquattro ore su ventiquattro. L’assetto è proprio quello da programma tv: telecamere in tre stanze con tanto di cabina di regia per i commenti. Telecamere anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) È arrivato l’albergo Grande Fratello. No, non è questo il nome dell’hotel, che si trova a Rimini. Questa è la “filosofia”. La cosa è piuttosto semplice:diper cinque notti, a un, purché sia tutto in streaming. “Siamo nell’epoca del digitale. Siamo tutti in rete, contemporaneamente. Siamo tutti su Facebook, Instagram, TikTok, Twitch. Tutti si vogliono far vedere. Offriamo a tutti unaal prezzo minimo a patto che paghino con la“, ha spiegato il proprietario Fabio Siva al Corriere. Quindi ecco la proposta,gratis (o quasi) ma inventiquattro ore su ventiquattro. L’assetto è proprio quello da programma tv: telecamere in tre stanze con tanto di cabina di regia per i commenti. Telecamere anche ...

