Una Vita, anticipazioni oggi 10 ottobre: Ildefonso litiga con Camino (Di domenica 10 ottobre 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 10 ottobre 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio, eccezionalmente in onda oggi dalle 14.25 alle 16.07? Il segreto di Ildefonso è stato rivelato da Anabel, ubriaca, durante una festa. L’uomo è infuriato con Camino, che si era confidata con la figlia di Bacigalupe, e si chiude in casa per la vergogna. Anabel durante una festa ha bevuto un po’ troppo e ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 10 ottobre 2021)“Una”, puntata del 102021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio, eccezionalmente in ondadalle 14.25 alle 16.07? Il segreto diè stato rivelato da Anabel, ubriaca, durante una festa. L’uomo è infuriato con, che si era confidata con la figlia di Bacigalupe, e si chiude in casa per la vergogna. Anabel durante una festa ha bevuto un po’ troppo e ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

taleequaleshow : “E lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare, ma è la tua vita e non trattarla male…” @stefyorlando /… - Pontifex_it : Il Sinodo ci offre l’opportunità di diventare una Chiesa della vicinanza che non si separa dalla vita, ma si fa car… - matteosalvinimi : Una preghiera per le vittime della tragedia del Vajont, avvenuta 58 anni fa. In una notte, per colpa della stupidit… - 2Claudiano79 : @vitalbaa @10also10 @gloquenzi una dittatura deve essere di un certo tipo oppure ci possono essere varia sfumature?… - cynsga : RT @sforzalast: Oggi su #Specchio il cuore è gatto. ?@chiara_valerio? racconta una vita con i gatti, ?@MattioliAlberto? e ?@CostanzaRdO? sf… -