Una vita anticipazioni: Laura ucciderà Felipe? La richiesta di Velasco (Di domenica 10 ottobre 2021) Siete curiosi di sapere che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 11 ottobre 2021? Felipe andrà a Cuba per cercare Santiago o alla fine le cose cambieranno? Come avrete visto infatti Genoveva ha deciso di licenziare Laura e questo potrebbe rimettere tutto in discussione. Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama di lunedì. Prima di raccontarvi quello che vedremo nella seconda parte dell’episodio 1260 di Acacias 38, vi ricordiamo che domani per Canale 5 sarà un pomeriggio speciale. Dopo Beautiful vedremo Una vita e poi al posto di Uomini e Donne arriva invece Amici. I vicini commentano il dramma di Ildefonso, Camino invece lo rassicura dicendogli che non lo lascerà solo. A casa dei giovani sposi si presenta il nonno di Ildefonso, che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 10 ottobre 2021) Siete curiosi di sapere che cosa succederà nella puntata di Unadi domani, 11 ottobre 2021?andrà a Cuba per cercare Santiago o alla fine le cose cambieranno? Come avrete visto infatti Genoveva ha deciso di licenziaree questo potrebbe rimettere tutto in discussione. Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama di lunedì. Prima di raccontarvi quello che vedremo nella seconda parte dell’episodio 1260 di Acacias 38, vi ricordiamo che domani per Canale 5 sarà un pomeriggio speciale. Dopo Beautiful vedremo Unae poi al posto di Uomini e Donne arriva invece Amici. I vicini commentano il dramma di Ildefonso, Camino invece lo rassicura dicendogli che non lo lascerà solo. A casa dei giovani sposi si presenta il nonno di Ildefonso, che ...

