Una Vita, anticipazioni 11 ottobre: Genoveva rivela a Felipe di amarlo ancora (Di domenica 10 ottobre 2021) Una Vita, anticipazioni 11 ottobre: tra i protagonisti della puntata di lunedì ci saranno Felipe e Genoveva. I due ci regaleranno momenti di grande pathos! Scopriamo perché e che altri personaggi vedremo. Una Vita, anticipazioni 11 ottobre: Genoveva implora Felipe di non andare in cerca di Israel Felipe ha intenzione di recarsi a Cuba per cercare di rintracciare Israel, ma Genoveva prega il marito di non farlo: Becerra la smaschererebbe! Genoveva confessa il suo amore a Felipe Per essere ancora più "persuasiva", la dark lady ammette con l'avvocato di essere ancora innamorata di lui. Felicia rimane da Marcos e si sfoga ...

