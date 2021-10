Un no - vax che rifiutava un tampone ha scatenato l'assalto fascio - negazionista al policlinico di Roma (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono stati aggiunti altri dettagli all'ignobile assalto di ieri sera al pronto soccorso del policlinico Umberto I. Avrebbe rifiutato di sottoporsi al tampone anti - Covid "con modi violenti" il ... Leggi su globalist (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono stati aggiunti altri dettagli all'ignobiledi ieri sera al pronto soccorso delUmberto I. Avrebbe rifiutato di sottoporsi alanti - Covid "con modi violenti" il ...

Advertising

lauraboldrini : Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e a… - RobertoBurioni : 'In Emilia aziende come Gd, Ima, Ducati, Bonfiglioli riduttori, Toyota Material Handling, Nord motoriduttori hanno… - DavidPuente : La foto è stata condivisa in un gruppo privato che sostiene un medico noto e seguito negli ambienti No Vax. Il padr… - BBWIN1 : RT @GiacomoGorini: Continuo a sentire preoccupazione (strumentalizzazione, in caso di no vax) sul calo di efficacia dei vaccini. Ricordiamo… - Potion_Magique : RT @cgilnazionale: La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento… -