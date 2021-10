Un altro attaccante della Juventus è pronto a sbarcare in Premier League (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo Cristiano Ronaldo anche Alvaro Morata è pronto a salutare la Juventus a fine anno. Sullo spagnolo c’è il pressing del Tottenham. L’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus è arrivato negli ultimi giorni di calciomercato ed il club bianconero non ha ancora sostituito al meglio il campione portoghese. A fine stagione la società torinese dovrà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo Cristiano Ronaldo anche Alvaro Morata èa salutare laa fine anno. Sullo spagnolo c’è il pressing del Tottenham. L’addio di Cristiano Ronaldo allaè arrivato negli ultimi giorni di calciomercato ed il club bianconero non ha ancora sostituito al meglio il campione portoghese. A fine stagione la società torinese dovrà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

jack71543696 : @peppe1984a @scar15385 Ha giocato?non mi sembra invece l'altro si è abbiamo visto zero,purtroppo oggi non hai mesi… - danieleinad83 : RT @999RicordiViola: LEGGENDE METROPOLITANE: i piedi di #Dragowski Drago gioca in media 41 palloni a partita, completando l'82% dei passag… - nnmiabbonomerde : @DanZam18 @FeliceRaimondo @acmilan Eccone un altro ?????? vedrai vedrai! Quando ti diranno che l’attaccante titolare d… - Lorenzored17 : @ariolsz Ma più che altro non verrebbe a fare il quarto attaccante dietro Ibra, Giroud e Rebic quando altre squadre… - giuseppe6471 : @deliux9 Io lo suggerivo come altro attaccante dopo Dzeko, con una quarantina di milioni lo portavi a casa, peccato… -