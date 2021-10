Ue: Meloni, ‘noi non antieuropeisti ma portatori di un’altra idea di Europa’ (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott (Adnkronos) – “Chi ci accusa di essere antieuropeisti in realtà pensa che ci sia un unico modello di Europa possibile: l’Europa federale, l’Europa che soffoca le sovranità, che vuole omologare tutto, che vuole decidere di ogni minuzia della vita delle persone”. Lo ha detto Giorgia Meloni al Tg2 da Madrid, in occasione della festa organizzata da Vox, partito della destra spagnola che fa parte della famiglia dei Conservatori europei di cui Meloni è presidente. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott (Adnkronos) – “Chi ci accusa di esserein realtà pensa che ci sia un unico modello di Europa possibile: l’Europa federale, l’Europa che soffoca le sovranità, che vuole omologare tutto, che vuole decidere di ogni minuzia della vita delle persone”. Lo ha detto Giorgiaal Tg2 da Madrid, in occasione della festa organizzata da Vox, partito della destra spagnola che fa parte della famiglia dei Conservatori europei di cuiè presidente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

