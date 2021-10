Uccise un italiano perché "era felice"? La richiesta del legale del marocchino, da non credere. E Lega fa barricate (Di domenica 10 ottobre 2021) La Lega passa all'azione. Il partito di Matteo Salvini ha chiesto nuovamente di firmare il referendum per "fermare questa giustizia". L'ultima vergogna? La riduzione della pena a Said Machaouat, il marocchino che nel febbraio del 2019 accoltellò Stefano Leo. L'uomo voleva uccidere un italiano "a caso" e ha scelto proprio il 34enne torinese, perché "era troppo felice". Una vera beffa. A maggior ragione se si considera che ora, l'omicida condannato in primo grado a 30 anni di carcere, potrebbe ricevere uno sconto di pena. Lo aveva già ammesso a Libero il suo Legale, Basilio Foti: "Sono sicuro che in appello verrà ridotta la pena. Hanno mortificato un atto ragionevolmente favorevole all'imputato, ovvero il fatto che si sia costituito e abbia confessato". Se infatti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Lapassa all'azione. Il partito di Matteo Salvini ha chiesto nuovamente di firmare il referendum per "fermare questa giustizia". L'ultima vergogna? La riduzione della pena a Said Machaouat, ilche nel febbraio del 2019 accoltellò Stefano Leo. L'uomo voleva uccidere un"a caso" e ha scelto proprio il 34enne torinese,"era troppo". Una vera beffa. A maggior ragione se si considera che ora, l'omicida condannato in primo grado a 30 anni di carcere, potrebbe ricevere uno sconto di pena. Lo aveva già ammesso a Libero il suo, Basilio Foti: "Sono sicuro che in appello verrà ridotta la pena. Hanno mortificato un atto ragionevolmente favorevole all'imputato, ovvero il fatto che si sia costituito e abbia confessato". Se infatti ...

