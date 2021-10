Tunisia | ' ritirare il passaporto all' ex presidente Marzouki'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia ritirare

ANSA Nuova Europa

... i diplomatici invitano la presidenza della Repubblica e il ministero degli Esteri ail ... in programma ina novembre. "Condanniamo fermamente queste azioni e dichiarazioni non ...Per questo motivo i diplomatici invitano la presidenza della Repubblica e il ministero degli Esteri ail passaporto a Marzouki, 'che ha mancato al dovere di riservatezza e ha leso gli ...Il sindacato del corpo diplomatico tunisino ha reagito duramente all'appello lanciato ieri da Parigi dall'ex presidente della Repubblica, Moncef Marzouki, che ha esortato la Francia a ritirare ogni so ...Il sindacato del corpo diplomatico tunisino ha reagito duramente all'appello lanciato da Parigi dall'ex presidente della Repubblica, Moncef Marzouki, che ha esortato la Francia a ritirare ogni sostegn ...