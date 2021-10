(Di domenica 10 ottobre 2021) ' Non temete, non farò il fine dicitore: mi sporcherò la voce e le mani tra i versi dell'Ariosto ' ., si sa, è attore senza aggettivi, anche se il grande pubblico lo conosce come ...

Advertising

leggoit : #tullio solenghi: «Il mio #orlando furioso in scena, così celebro il Rinascimento» - effetronky : @espofootball @ScottBakula e Tullio Solenghi, separati alla nascita - ilapera : Mario Incudine e Tullio Solenghi recitano al Massimo di Catania omaggio... - ilapera : Mario Incudine e Tullio Solenghi recitano a Teatro Massimo di Catania per omaggio a Vito Sinopoli e Bellini @ Teat… - lattuga99 : Roberto Speranza, Roberto Burioni, Walter Veltroni, Roberto Saviano, Bebe Vio, Vincenzo Salemme, Tullio Solenghi e… -

Ultime Notizie dalla rete : Tullio Solenghi

YouMovies

' Non temete, non farò il fine dicitore: mi sporcherò la voce e le mani tra i versi dell'Ariosto ' ., si sa, è attore senza aggettivi, anche se il grande pubblico lo conosce come comico e showman accanto al sodale di sempre Massimo Lopez (e, un tempo, alla compianta Anna Marchesini ...In studio con il conduttore anche il cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti e, da stasera, Massimo Lopez e. Ospiti ...«Non temete, non farò il fine dicitore: mi sporcherò la voce e le mani tra i versi dell’Ariosto». Tullio Solenghi, si sa, è attore senza aggettivi, anche se ...Che tempo che fa torna stasera su Rai3 con la nuova stagione condotta da Fabio Fazio: tra gli ospiti della seconda puntata anche Vincenzo Salemme, Bebe Vio e il ministro Roberto Speranza. Che Tempo Ch ...