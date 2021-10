Tu sì que vales, Teo Mammuccari litiga con la Ferilli “Ma che stai dicendo?”, cala il gelo nello studio (Di domenica 10 ottobre 2021) Ieri è andata inni onda un’altra puntata di Tu si que vales, il programma condotto da Belen Rodriguez che ha in giuria Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Il programma piace ed è seguitissimo perchè alterna momenti di grande divertimento con esibizioni a volte sul filo del rasoio che creano molta suspance e che, tante volte, fanno anche temere il peggio per la temerarietà dei numeri. I protagonisti / concorrenti che si presentano, spesso emozionano o lasciano a bocca aperta. Ed è proprio la varietà dei numeri, a volte così grotteschi da rientrare, tra le risate generali nella scuderia di Gerry Scotti, che rende il programma davvero godibile. Maria De Filippi organizza scherzi a Sabrina Ferilli e il risultato è tutto da ridere Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono grandi amiche e si ... Leggi su baritalianews (Di domenica 10 ottobre 2021) Ieri è andata inni onda un’altra puntata di Tu si que, il programma condotto da Belen Rodriguez che ha in giuria Maria De Filippi, Teo, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Il programma piace ed è seguitissimo perchè alterna momenti di grande divertimento con esibizioni a volte sul filo del rasoio che creano molta suspance e che, tante volte, fanno anche temere il peggio per la temerarietà dei numeri. I protagonisti / concorrenti che si presentano, spesso emozionano o lasciano a bocca aperta. Ed è proprio la varietà dei numeri, a volte così grotteschi da rientrare, tra le risate generali nella scuderia di Gerry Scotti, che rende il programma davvero godibile. Maria De Filippi organizza scherzi a Sabrinae il risultato è tutto da ridere Maria De Filippi e Sabrinasono grandi amiche e si ...

Advertising

fanpage : #TuSiquevales, la storia di Mattia, lo Spiderman che fa sorridere i bambini malati - WittyTV : Le sfide per Giulia continuano e questa volta è il turno di una nuova rivincita: la lezione di boxe! Come se la sar… - MediasetPlay : Il sabato sera più amato dagli italiani ?? Oggi, in prima serata su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, no… - micene_return : @MasterAb88 @fabiofabbretti Master dai, che tu si que vales sia uno show per tutta la famiglia lo ha detto pure la… - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 9 ottobre 2021: Tu sì que vales, Stanlio & Ollio -