Tu si que vales, Rudy Zerbi vittima di uno scherzo ma la gag finisce male … (Di domenica 10 ottobre 2021) Ieri sera sabato 9 ottobre 2021 è andata in scena una nuova puntata di Tu Sì que vales, ovvero il programma del sabato sera di Canale 5. Così come spesso accade durante le esibizioni, alcuni giudici vengono chiamati sul palco per prendere parte attiva allo show. Questo è quello che è accaduto nello specifico ieri sera, quando Rudy Zerbi è rimasto vittima di uno scherzo che pare fosse stato organizzato davvero in modo esemplare. Pare che i giudici avessero pensato di provare una invenzione proposta da un sessantenne filippino di nome Noli. Quest'ultimo avrebbe proposto la sua versione di wc del futuro con tanto di comandi vocali. In realtà però si è trattato soltanto di uno scherzo. Ma Cos'è accaduto sul palco di tu Sì que vales e soprattutto come ha reagito ...

