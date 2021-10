"Travolto dai gas lacrimogeni": sapete chi c'era negli scontri contro il Green pass? Il vip impensabile | Guarda (Di domenica 10 ottobre 2021) In mezzo agli scontri di sabato 9 settembre c'è anche lui: Jared Leto. Il premio Oscar e leader dei Thirty Seconds To Mars è finito nella manifestazione contro il Green pass per pura casualità. Leto infatti era a Roma per lavoro, quando si è trovato tra i ribelli e i poliziotti. A testimoniarlo le sue tante storie su Instagram dove si legge: "Mi sono ritrovato in mezzo ad una protesta in Italia. Da quello che ho capito, riGuardava obbligo di vaccino e Green pass. Mi sono beccato il gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la serata". A corredo, ovviamente, tanti video e foto. L'artista è riuscito a tornare in hotel, dove si è rifugiato, passando inosservato. L'attore, forse a causa del caos, non è stato riconosciuto. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) In mezzo aglidi sabato 9 settembre c'è anche lui: Jared Leto. Il premio Oscar e leader dei Thirty Seconds To Mars è finito nella manifestazioneilper pura casualità. Leto infatti era a Roma per lavoro, quando si è trovato tra i ribelli e i poliziotti. A testimoniarlo le sue tante storie su Instagram dove si legge: "Mi sono ritrovato in mezzo ad una protesta in Italia. Da quello che ho capito, riva obbligo di vaccino e. Mi sono beccato il gas deie ho dichiarato chiusa la serata". A corredo, ovviamente, tanti video e foto. L'artista è riuscito a tornare in hotel, dove si è rifugiato,ando inosservato. L'attore, forse a causa del caos, non è stato riconosciuto. ...

