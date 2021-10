Trailers FilmFest

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 10 ottobre 2021) Si tiene a Milano, dal 13 al 15 ottobre , presso l’Anteo – Palazzo del Cinema il Trailers, giunto alla sua diciannovesima edizione. Diretto da Stefania Bianchi e presentato dalla giornalista e presentatrice Martina Riva, il festival rende protagonisti i migliori trailer cinematografici della stagione, le locandine dei film, i pitch trailer e i booktrailer. L’ingresso è gratuito e previa presentazione del Green Pass, fino a esaurimento posti e si consiglia comunque la prenotazione su www.eventbrite.it. Trailersè un festival dal format originale e con una forte vocazione a sperimentare ed esplorare nuovi stili e nuovi linguaggi ed è riconosciuto come il più importante evento di settore per fare il punto su dove siamo, come ci stiamo evolvendo e quali saranno i modelli futuri della comunicazione e promozione culturale. Il concorso dei ...