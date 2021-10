Tiro con l’arco, Campionato Italiano: oro Nespoli e Landi, Poerio Piterà da applausi (Di domenica 10 ottobre 2021) Si è concluso il Campionato Italiano outdoor di Tiro con l’arco, con l’assegnazione dei titoli italiani assoluti della divisione olimpica. Ad aggiudicarsi l’oro nel maschile è Mauro Nespoli, che in finale allo spareggio batte il giovanissimo Francesco Perio Piterà, classe 2005 che quest’estate ha fatto il suo esordio con la Nazionale giovanile. Per Nespoli si tratta del terzo titolo tricolore assoluto. A completare il podio è Massimiliano Mandia che batte, anch’egli allo spareggio, Federico Musolesi. Nel femminile, vittoria per Vanessa Landi, compagna di Nespoli. La grossetana ha battuto la campionessa paralimpica Eisabetta Mijno per 6-4. Terzo posto per Roberta Di Francesco, che con lo stesso risultato ha battuto Sara Noceti. ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Si è concluso iloutdoor dicon, con l’assegnazione dei titoli italiani assoluti della divisione olimpica. Ad aggiudicarsi l’oro nel maschile è Mauro, che in finale allo spareggio batte il giovanissimo Francesco Perio, classe 2005 che quest’estate ha fatto il suo esordio con la Nazionale giovanile. Persi tratta del terzo titolo tricolore assoluto. A completare il podio è Massimiliano Mandia che batte, anch’egli allo spareggio, Federico Musolesi. Nel femminile, vittoria per Vanessa, compagna di. La grossetana ha battuto la campionessa paralimpica Eisabetta Mijno per 6-4. Terzo posto per Roberta Di Francesco, che con lo stesso risultato ha battuto Sara Noceti. ...

