The Women’s Tour, la campionessa del mondo Elisa Balsamo vince l’ultima tappa (Di domenica 10 ottobre 2021) La magica stagione di Elisa Balsamo si conclude a tutta velocità. Fresca di titolo mondiale, la portacolori della Valcar-Travel & Service ha messo il sigillo sull’ultima tappa del Women’s Tour ottenendo a Felixstowe il primo successo con la maglia iridata. Reduce dal secondo posto della frazione precedente, la cuneese in forza al team di Bottanuco ha finalizzato il lavoro delle compagne aggiudicandosi una prova World Tour particolarmente combattuta. Le ragazze di Davide Arzeni sono state costrette ad inseguire tutto il giorno complice la fuga promossa da Sofia Bertizzolo (Liv Racing) in compagnia di Eugenia Bujak (Alé BTC Ljubljana), Dani Christmas (Drops – Le Col s/b TEMPUR.), Ane Santesteban (Team BikeExchange) e Veronica Ewers (Team TIBCO – SVB). Il percorso ... Leggi su bergamonews (Di domenica 10 ottobre 2021) La magica stagione disi conclude a tutta velocità. Fresca di titolo mondiale, la portacolori della Valcar-Travel & Service ha messo il sigillo suldelottenendo a Felixstowe il primo successo con la maglia iridata. Reduce dal secondo posto della frazione precedente, la cuneese in forza al team di Bottanuco ha finalizzato il lavoro delle compagne aggiudicandosi una prova Worldparticolarmente combattuta. Le ragazze di Davide Arzeni sono state costrette ad inseguire tutto il giorno complice la fuga promossa da Sofia Bertizzolo (Liv Racing) in compagnia di Eugenia Bujak (Alé BTC Ljubljana), Dani Christmas (Drops – Le Col s/b TEMPUR.), Ane Santesteban (Team BikeExchange) e Veronica Ewers (Team TIBCO – SVB). Il percorso ...

