Tesla condannata per razzismo: col Jobs act italiano dimostrare licenziamenti discriminatori è difficilissimo (Di domenica 10 ottobre 2021) La sentenza della Corte Federale di San Francisco che ha condannato Tesla a pagare 137 milioni di dollari a un dipendente afroamericano oggetto di comportamenti discriminatori da parte dei colleghi in ragione della sua appartenenza razziale offre lo spunto per delle riflessioni che vanno al di là del singolo caso ed anche al di là dell’Oceano. Ovviamente non è da sottovalutare il caso concreto in cui si è riconosciuto un risarcimento elevatissimo a un lavoratore discriminato e sicuramente indurrà l’Azienda a vigilare maggiormente e a non limitarsi a proclami inclusivi che se non seguiti da comportamenti concludenti suscitano il legittimo dubbio che costituiscano solo un’operazione di marketing sempre più diffusa e che utilizza le categorie discriminate per operazioni di facciata che meritano dunque di essere qualificate a seconda dei casi come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) La sentenza della Corte Federale di San Francisco che ha condannatoa pagare 137 milioni di dollari a un dipendente afroamericano oggetto di comportamentida parte dei colleghi in ragione della sua appartenenza razziale offre lo spunto per delle riflessioni che vanno al di là del singolo caso ed anche al di là dell’Oceano. Ovviamente non è da sottovalutare il caso concreto in cui si è riconosciuto un risarcimento elevatissimo a un lavoratore discriminato e sicuramente indurrà l’Azienda a vigilare maggiormente e a non limitarsi a proclami inclusivi che se non seguiti da comportamenti concludenti suscitano il legittimo dubbio che costituiscano solo un’operazione di marketing sempre più diffusa e che utilizza le categorie discriminate per operazioni di facciata che meritano dunque di essere qualificate a seconda dei casi come ...

ilfattoblog : Tesla condannata per razzismo: col Jobs act italiano dimostrare licenziamenti discriminatori è difficilissimo - infoiteconomia : Tesla condannata a pagare 137 milioni ad un suo ex dipendente - infoiteconomia : Abusi razzisti su un ex dipendente, Tesla condannata - infoiteconomia : Tesla condannata a pagare 137 mln per abusi razzisti in Usa - infoiteconomia : Tesla condannata a pagare 137 milioni di dollari a ex dipendente per abusi razzisti -

Ultime Notizie dalla rete : Tesla condannata Tesla trasloca dalla California al Texas A tal proposito ricordiamo che soltanto pochi giorni fa Tesla è stata condannata a pagare 137 milioni di dollari di danni ad un ex lavoratore nero che, alla luce di ciò, avrebbe alla fine deciso di ...

Tesla accusata di razzismo: 118 milioni di risarcimento a un ex dipendente L'azienda americana Tesla è stata condannata a versare quasi 118 milioni di euro: la sentenza di questo lunedì 4 ottobre. L'azienda americana Tesla è stata condannata a versare 136,9 milioni di dollari di danni, ...

Tesla condannata per razzismo: col Jobs act italiano dimostrare licenziamenti discriminatori è difficilissimo Il Fatto Quotidiano Tesla trasloca dalla California al Texas Dopo le minacce di Elon Musk ora è ufficiale: Tesla trasloca in Texas per evidenti vantaggi economici ma non manca un aspetto ironico ...

TESLA: condanna da 137 MILIONI di dollari per razzismo verso un ex dipendente Un altro dipendente, Melvin Berry, ha ricevuto un milione di dollari come risarcimento per l'ambiente lavorativo ostile e razzista in Tesla. Non si tratta però della prima causa di questo genere che v ...

A tal proposito ricordiamo che soltanto pochi giorni faè stataa pagare 137 milioni di dollari di danni ad un ex lavoratore nero che, alla luce di ciò, avrebbe alla fine deciso di ...L'azienda americanaè stataa versare quasi 118 milioni di euro: la sentenza di questo lunedì 4 ottobre. L'azienda americanaè stataa versare 136,9 milioni di dollari di danni, ...Dopo le minacce di Elon Musk ora è ufficiale: Tesla trasloca in Texas per evidenti vantaggi economici ma non manca un aspetto ironico ...Un altro dipendente, Melvin Berry, ha ricevuto un milione di dollari come risarcimento per l'ambiente lavorativo ostile e razzista in Tesla. Non si tratta però della prima causa di questo genere che v ...