Terza dose di vaccino, si allarga la platea anche in Fvg: attesa la decisione (Di domenica 10 ottobre 2021) (Visited 5 times, 5 visits today) Ultime notizie: Il treno per spostarsi in Fvg piace, in oltre 200 mila lo hanno scelto per le vacanze Il rilancio del territorio con il turismo sostenibile, al via ... Leggi su friulioggi (Di domenica 10 ottobre 2021) (Visited 5 times, 5 visits today) Ultime notizie: Il treno per spostarsi in Fvg piace, in oltre 200 mila lo hanno scelto per le vacanze Il rilancio del territorio con il turismo sostenibile, al via ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Via libera alla terza dose di vaccino anti Covid per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, dopo a… - RobertoBurioni : Ci sono 13 milioni di dosi di vaccino nei frigoriferi. Datemi retta, terza dose subito a TUTTI i sanitari. Se inizi… - RobertoBurioni : Appena uscito su Lancet. L'efficacia del vaccino contro l'infezione cala nel tempo (quindi subito la terza dose per… - MysteryFaith424 : Onestamente mi sfugge il nesso tra la solidarietà alla cgil e l'affermare che si va avanti ad oltranza con la campa… - podium28057634 : @roberto2_lamela @Fata_Turch Argomenti forti vedo. Mi dai del tu, senza conoscermi, intimandomi, senza alcuna argom… -