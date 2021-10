Tennis Napoli Cup by Arnone, trionfo dell’olandese Griekspoor (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – trionfo olandese nella Tennis Napoli Cup by Arnone. Tallon Griekspoor conquista il titolo del Challenger Atp disputato al Tennis Club Napoli ed entra nello storico albo d’oro del torneo partenopeo che per cinque anni non era stato disputato. Griekspoor ha battuto in finale l’azzurro Andrea Pellegrino in maniera piuttosto netta, 6-3 6-2 in 1h e 7’ di gioco sul campo centrale Carlo d’Avalos del TC Napoli. Per Griekspoor si tratta della seconda vittoria consecutiva a livello di Challenger dopo Murcia la scorsa settimana; ora la sua serie di match vittoriosi è arrivata a 10. Tallon da domani dovrebbe avvicinare sensibilmente i top 100 nella classifica Atp, salendo fino ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiolandese nellaCup by. Tallonconquista il titolo del Challenger Atp disputato alClubed entra nello storico albo d’oro del torneo partenopeo che per cinque anni non era stato disputato.ha battuto in finale l’azzurro Andrea Pellegrino in maniera piuttosto netta, 6-3 6-2 in 1h e 7’ di gioco sul campo centrale Carlo d’Avalos del TC. Persi tratta della seconda vittoria consecutiva a livello di Challenger dopo Murcia la scorsa settimana; ora la sua serie di match vittoriosi è arrivata a 10. Tallon da domani dovrebbe avvicinare sensibilmente i top 100 nella classifica Atp, salendo fino ...

