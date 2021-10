Tennis, Camila Giorgi: “Avevo molto dolore alla caviglia”; Martina Trevisan: “Ho una lesione” (Di domenica 10 ottobre 2021) Poca fortuna per Camila Giorgi e Martina Trevisan nel secondo turno del WTA1000 di Indian Wells. Le due azzurre hanno dovuto fare i conti con due problemi fisici che hanno fortemente condizionato i loro incontri contro l’americana Amanda Anisimova e l’estone Anett Kontaveit. Giorgi ha sofferto di una criticità alla caviglia causata da una storta in allenamento che non le ha consentito di muoversi al meglio contro Anisimova. Sullo score di 6-4 6-1 è calato il sipario: “Purtroppo mi faceva troppo male la caviglia destra per giocare bene. Ho preso una storta qualche giorno fa in allenamento e oggi non mi ha consentito di spingere, di andare a prendere il servizio, era davvero troppo difficile giocare. In questo momento è ancora gonfia. Quando rientrerò mi ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) Poca fortuna pernel secondo turno del WTA1000 di Indian Wells. Le due azzurre hanno dovuto fare i conti con due problemi fisici che hanno fortemente condizionato i loro incontri contro l’americana Amanda Anisimova e l’estone Anett Kontaveit.ha sofferto di una criticitàcausata da una storta in allenamento che non le ha consentito di muoversi al meglio contro Anisimova. Sullo score di 6-4 6-1 è calato il sipario: “Purtroppo mi faceva troppo male ladestra per giocare bene. Ho preso una storta qualche giorno fa in allenamento e oggi non mi ha consentito di spingere, di andare a prendere il servizio, era davvero troppo difficile giocare. In questo momento è ancora gonfia. Quando rientrerò mi ...

