Tennis: Atp Indian Wells, Caruso ko al 2° turno con Karatsev (Di domenica 10 ottobre 2021) Los Angeles, 9 ott. – (Adnkronos) – Semaforo rosso per Salvatore Caruso nel secondo turno del ‘Bnp Paribas Open’, settimo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Il torneo, che tradizionalmente si disputa a inizio marzo, dopo la cancellazione nel 2020 a causa della pandemia, quest’anno ha trovato una nuova collocazione autunnale visto l’annullamento dello swing asiatico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 ottobre 2021) Los Angeles, 9 ott. – (Adnkronos) – Semaforo rosso per Salvatorenel secondodel ‘Bnp Paribas Open’, settimo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, in corso sui campi in cemento di, in California. Il torneo, che tradizionalmente si disputa a inizio marzo, dopo la cancellazione nel 2020 a causa della pandemia, quest’anno ha trovato una nuova collocazione autunnale visto l’annullamento dello swing asiatico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Coninews : ANCORA LUIIIIIIII! ???? Come un anno fa il #SofiaOpen2021 è di @janniksin! Il tennista altoatesino supera in finale… - Coninews : Da Sofia... a Sofia. A meno di un anno dal primo trionfo in un torneo ATP @janniksin si conferma campione nella cap… - giomalago : Come un anno fa, nel segno della vittoria! @janniksin batte Monfils in finale e si impone nel #SofiaOpen2021, mette… - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Indian Wells: Caruso battuto da Karatsev. Stasera in campo 5 italiani #tennis - Gazzetta_it : Indian Wells: Caruso battuto da Karatsev. Stasera in campo 5 italiani #tennis -