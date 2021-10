Tasse e Quirinale: Draghi ha messo nel sacco Lega e Forza Italia (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott – Si discute sin dalla nascita dell’esecutivo a guida Draghi sulla scelta di Lega e Forza Italia di aderirvi. Una decisione che ha diviso la coalizione di centrodestra, fino a quel momento rimasta tendenzialmente unita in opposizione al Conte-bis. Per questo entrambi i partiti potrebbero valutare di lasciare il governo. Lega e Forza Italia non toccano palla In primis, essere parte integrante di una maggioranza così disomogenea rende di fatto impossibile far prevalere i punti cardine del proprio programma politico. Dimostrazione esemplare di quanto affermato si è avuta negli scorsi giorni, con la riforma del catasto che spalanca le porte ad una futura patrimoniale sulla casa ed un eventuale innalzamento di Tasse. Problematiche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott – Si discute sin dalla nascita dell’esecutivo a guidasulla scelta didi aderirvi. Una decisione che ha diviso la coalizione di centrodestra, fino a quel momento rimasta tendenzialmente unita in opposizione al Conte-bis. Per questo entrambi i partiti potrebbero valutare di lasciare il governo.non toccano palla In primis, essere parte integrante di una maggioranza così disomogenea rende di fatto impossibile far prevalere i punti cardine del proprio programma politico. Dimostrazione esemplare di quanto affermato si è avuta negli scorsi giorni, con la riforma del catasto che spalanca le porte ad una futura patrimoniale sulla casa ed un eventuale innalzamento di. Problematiche ...

