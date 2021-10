Taiwan sfida Cina: non ci piegheremo mai. Pechino: così chiudete dialogo (Di domenica 10 ottobre 2021) La presidente Tsai Ing - wen ha assicurato che l'isola è sulla 'prima linea di difesa della democrazia' Leggi su tg.la7 (Di domenica 10 ottobre 2021) La presidente Tsai Ing - wen ha assicurato che l'isola è sulla 'prima linea di difesa della democrazia'

