Taiwan sfida Cina | non ci piegheremo mai Pechino | così chiudete dialogo

... il governo cinese raziona l'energia elettrica e spedisce 112 bombardieri nei cieli di; ... È unanuova, di portata epocale, che, come ha sostenuto di recente l'Economist, rimette in ...La presidente Tsai Ing - wen ha assicurato che l'isola è sulla 'prima linea di difesa della democrazia'Da quando divenne il rifugio delle forze di Chiang Kai-shek è sempre stata una spina nel fianco per la Cina popolare che la considera parte del ...Taiwan non si piegherà e si difenderà con forza dalle pressioni della Cina. La presidente Tsai Ing-wen ha sfoderato l'orgoglio dell'isola all'indomani delle minacce del leader cinese Xi Jinping, punta ...