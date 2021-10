Taiwan risponde a Pechino: 'Pronti a reagire con forza alle pressioni della Cina' (Di domenica 10 ottobre 2021) Il livello di tensione tra Taipei e Pechino è il più alto da oltre 40 anni e entrambi i Paesi stanno affilando denti ma soprattutto armi per attaccare e/o difendersi. Pechino ha attaccato il discorso ... Leggi su globalist (Di domenica 10 ottobre 2021) Il livello di tensione tra Taipei eè il più alto da oltre 40 anni e entrambi i Paesi stanno affilando denti ma soprattutto armi per attaccare e/o difendersi.ha attaccato il discorso ...

Advertising

fattoquotidiano : Pechino risponde alla missione Usa per addestrare Taipei: “L’isola è nostra”. In salita l’incontro al G20 [di… - globalistIT : Che accadrà? #Tsai #taiwan #Cina - ItaliaNotizie24 : Weekend, gli Esteri: Taiwan risponde alle provocazioni cinesi, Kurz si dimette, le elezioni in Repubblica Ceca - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Pechino risponde alla missione Usa per addestrare Taipei: “L’isola è nostra”. In salita l’incontro al G20 [di @ggramag… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Pechino risponde alla missione Usa per addestrare Taipei: “L’isola è nostra”. In salita l’incontro al G20 [di @ggramag… -