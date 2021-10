Sulla mozione per sciogliere Forza Nuova silenzio di Meloni e Salvini (Di domenica 10 ottobre 2021) A fumo delle bombe carta ancora nell’aria, Enrico Letta lo aveva anticipato: “E’ ora di sciogliere Forza Nuova”. Ventiquattr’ore dopo, il Pd sta limando il testo della mozione che domani depositerà a Montecitorio e che chiederà al Parlamento di mettere nero su bianco la sussistenza dei presupposti giuridici per lo scioglimento dell’organizzazione di estrema destra, Sulla base della Legge Scelba. E’ probabile che il testo non darà indicazioni di metodo, tenendosi aperte entrambe le possibilità giuridiche: scioglimento Sulla scorta di una sentenza della magistratura (i vertici di Forza Nuova sono stati arrestati stamattina, e si indaga anche per terrorismo) o con decreto legge che può essere emanato dal governo “in casi straordinari di necessità e ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) A fumo delle bombe carta ancora nell’aria, Enrico Letta lo aveva anticipato: “E’ ora di”. Ventiquattr’ore dopo, il Pd sta limando il testo dellache domani depositerà a Montecitorio e che chiederà al Parlamento di mettere nero su bianco la sussistenza dei presupposti giuridici per lo scioglimento dell’organizzazione di estrema destra,base della Legge Scelba. E’ probabile che il testo non darà indicazioni di metodo, tenendosi aperte entrambe le possibilità giuridiche: scioglimentoscorta di una sentenza della magistratura (i vertici disono stati arrestati stamattina, e si indaga anche per terrorismo) o con decreto legge che può essere emanato dal governo “in casi straordinari di necessità e ...

