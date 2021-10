Sudtirol-Giana Erminio, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 10 ottobre 2021) Continua il weekend di Serie C con il Girone A che parte col botto. Il Padova, primo in classifica, ha perso ed AlbinoLeffe e Renate si affrontano in uno scontro al vertice. Questo porta la partita Sudtirol-Giana Erminio ad essere fondamentale per i tirolesi che in caso di vittoria andrebbero al primo posto. Una ottava giornata fondamentale per il Sudtirol e per le sue ambizioni di promozione in Serie B, ma anche per la Giana Erminio per allontanare lo spettro della zona playout. Alle 14.30 sarà un “Druso” bollente ad accogliere le due squadre, per un match che promette scintille. Il momento delle due squadre Il Sudtirol viaggia sulle ali dell’entusiasmo, con la squadra che si è ripresa dopo aver fallito i playoff promozione, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Continua il weekend diC con il Girone A che parte col botto. Il Padova, primo in classifica, ha perso ed AlbinoLeffe e Renate si affrontano in uno scontro al vertice. Questo porta la partitaad essere fondamentale per i tirolesi che in caso di vittoria andrebbero al primo posto. Una ottava giornata fondamentale per ile per le sue ambizioni di promozione inB, ma anche per laper allontanare lo spettro della zona playout. Alle 14.30 sarà un “Druso” bollente ad accogliere le due squadre, per un match che promette scintille. Il momento delle due squadre Ilviaggia sulle ali dell’entusiasmo, con la squadra che si è ripresa dopo aver fallito i playoff promozione, ...

Fantacalciok : Sudtirol – Giana Erminio: dove vedere la diretta live e risultato - Zcfnews : Under18: Roma e Atalanta sempre a punteggio pieno. Inarrestabile la corsa del Genoa nel torneo Under 17 di A e B. U… - GazzettinoL : Serie C Gir A 1-1 Feralpisalò-Pro Sesto 2-1 Fiorenzuola-Lecco 0-1 Giana Erminio-Legnago 0-1 Mantova-Juve U23… - PEFIORENTINA : Serie C Group C Full Times MD7 Feralpisalo 1 Pro Sesto 1 Fiorenzuola 2 Lecco 1 Giana Erminio 0 Legnago 1 Mantov… -