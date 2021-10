Strappare lungo i bordi: trama, trailer e data di uscita della serie Netflix di Zerocalcare (Di domenica 10 ottobre 2021) Strappare lungo i bordi è una nuova serie d'animazione italiana che andrà ad ampliare il catalogo Netflix nel corso del prossimo mese di novembre. A scrivere e dirigere la serie è stato il noto fumettista italiano Zerocalcare, all'anagrafe Michele Rech. L'autore, nato e cresciuto a Roma, è diventato sempre più conosciuto nel corso degli anni realizzando sia fumetti che piccole animazioni. Strappare lungo i bordi: trama della serie Netflix di Zerocalcare Prodotta da Movimenti Production con la collaborazione della casa editrice Bao Publishing, la serie animata debutterà nel corso del mese di novembre. ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 10 ottobre 2021)è una nuovad'animazione italiana che andrà ad ampliare il catalogonel corso del prossimo mese di novembre. A scrivere e dirigere laè stato il noto fumettista italiano, all'anagrafe Michele Rech. L'autore, nato e cresciuto a Roma, è diventato sempre più conosciuto nel corso degli anni realizzando sia fumetti che piccole animazioni.diProdotta da Movimenti Production con la collaborazionecasa editrice Bao Publishing, laanimata debutterà nel corso del mese di novembre. ...

