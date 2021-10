Stipendi più alti e costi più bassi per le patenti: le due manovre per far salire i giovani sui camion (Di domenica 10 ottobre 2021) Un'interrogazione al ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini "perché chiarisca come intende procedere alla soluzione di un problema, la carenza di autisti, che sta ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Un'interrogazione al ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini "perché chiarisca come intende procedere alla soluzione di un problema, la carenza di autisti, che sta ...

Advertising

Leiji_999 : @EmanueleDolce @andrelettrico @Marlin_doc @cgilnazionale Ma cosa ca... sta scrivendo? L'infame tessera verde ha dis… - CjRossonero : @GoalItalia Beh è logico, l'Inter senza Marotta, che è pappa e ciccia con Gravina, sarebbe fallita e avrebbe ricomi… - mistergarats : @NicolaPorro @ilgiornale Questa è una operazione più sofisticata di quella descritta. L'aumento della tassazione è… - Gingio5 : RT @stefano61t: Landini.. non è che vi siete imborghesiti,ed i lavoratori non si sentono più rappresentati da sindacalisti con stipendi alt… - R_Quincy_ME : Il governo, per instillare paura e utilizzare ancor di più lo stato di emergenza, si avvale di protocolli sanitari… -