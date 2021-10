Stefania Orlando ricorda Fabrizio Frizzi, lo invitò alla festa dei suoi 18 anni (Di domenica 10 ottobre 2021) Ospite di Francesca Fialdini nello studio di Da noi a ruota libera Stefania Orlando ricorda Fabrizio Frizzi. Hanno lavorato più volte insieme negli anni ma lei ricorda quando ancora non aveva compiuto 18 anni e con la sua classe andò a seguire una puntata di Tandem con Frizzi giovanissimo. Pensò di invitarlo alla festa del suo compleanno, dei 18 anni, e Frizzi andò con un amico che era il segretario della scuola che frequentava Stefania Orlando. Le portò dei fiori bellissimi e capì subito che era una persona speciale. “Fabrizio Frizzi al di là della sua professionalità era una persona che umanamente mi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 10 ottobre 2021) Ospite di Francesca Fialdini nello studio di Da noi a ruota libera. Hanno lavorato più volte insieme neglima leiquando ancora non aveva compiuto 18e con la sua classe andò a seguire una puntata di Tandem congiovanissimo. Pensò di invitarlodel suo compleanno, dei 18, eandò con un amico che era il segretario della scuola che frequentava. Le portò dei fiori bellissimi e capì subito che era una persona speciale. “al di là della sua professionalità era una persona che umanamente mi ...

