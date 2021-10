“Star Trek” | Spazio | ultima frontiera

(Di domenica 10 ottobre 2021) È l’8 settembre 1966 quando il capitano James T. Kirk e il vulcaniano Spock fanno il loro esordio sulla NBC. La serie ideata da Gene Roddenberry verrà poi conosciuta come La serie originale (The Original Series o anche TOS). Da lei nasce l’infinito universo diche ancora oggi, dopo cinquantacinque anni, continua ad ispirare ed appassionare tutto il mondo. Da quel momento, gli attori William Shatner e Leonard Nimoy saranno conosciuti e ricordati per aver donato volto e corpo a due personaggi iconici per il genere fantascientifico.ha modificato il modo di fare e vedere la fantascienza, andandosi a posizionare come una delle colonne portanti di questo genere vasto e vario. Sicuramente, rispetto ad altre opere di genere comeWars e Dune, il filone a cui appartiene ...

Che si tratti di creare una Federazione come ino dare vita a un impero galattico come raccontato inWars o in Foundation , l'ordine e il suo mantenimento sono un elemento narrativo ...In concomitanza con il panel dedicato tenutosi nella nottata italiana al New York Comi Con, Paramount+ ha diffuso un nuovo trailer diDiscovery 4 che, come annunciato durante loDay dello scorso settembre, debutterà il prossimo 18 novembre (la serie arriverà in Italia su Netflix come le precedenti). A presentare ...