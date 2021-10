Squid Game è stato tradotto male e forse stiamo perdendo parte del suo senso (Di domenica 10 ottobre 2021) Non si esce dal tunnel di Squid Game. O forse sì? La serie coreana è un’autentica ossessione per tutti, anche con implicazioni inaspettate per Netflix, ma qualcosa potrebbe mettere in dubbio il successo dello show. Di Squid Game, quello che colpisce, più del death Game non certo innovativo, è infatti la riflessione morale, che per di più diventa ancora più potente se si converte la valuta sudcoreana in euro. Eppure, il gioco del calamaro potrebbe essere stato travisato da tutto il pubblico non coreano, a causa delle traduzioni dei sottotitoli. Su Netflix, infatti, Squid Game è disponibile in lingua originale (quindi, sudcoreano) con la possibilità di scegliere i sottotitoli in inglese o in altre lingue, compreso l’italiano – che in ... Leggi su gqitalia (Di domenica 10 ottobre 2021) Non si esce dal tunnel di. Osì? La serie coreana è un’autentica ossessione per tutti, anche con implicazioni inaspettate per Netflix, ma qualcosa potrebbe mettere in dubbio il successo dello show. Di, quello che colpisce, più del deathnon certo innovativo, è infatti la riflessione morale, che per di più diventa ancora più potente se si converte la valuta sudcoreana in euro. Eppure, il gioco del calamaro potrebbe esseretravisato da tutto il pubblico non coreano, a causa delle traduzioni dei sottotitoli. Su Netflix, infatti,è disponibile in lingua originale (quindi, sudcoreano) con la possibilità di scegliere i sottotitoli in inglese o in altre lingue, compreso l’italiano – che in ...

