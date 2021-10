Sport e Salute: presentato il progetto territorio alle Sardinia Beach Finals (Di domenica 10 ottobre 2021) Cagliari, 10 ott. – (Adnkronos) – “L’obiettivo che ci tiene uniti è allargare la pratica Sportiva attraverso la promozione dello Sport in tutte le fasi della vita dell’individuo. Vogliamo essere sempre più vicini alle persone, alle famiglie e alle associazioni Sportive». Lo ha detto Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., durante l’incontro con gli Organismi Sportivi territoriali a Cagliari, «un’occasione per consolidare il nuovo modello territoriale di sostegno allo Sport di tutti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 ottobre 2021) Cagliari, 10 ott. – (Adnkronos) – “L’obiettivo che ci tiene uniti è allargare la praticaiva attraverso la promozione delloin tutte le fasi della vita dell’individuo. Vogliamo essere sempre più vicinipersone,famiglie eassociazioniive». Lo ha detto Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato diS.p.A., durante l’incontro con gli Organismiivi territoriali a Cagliari, «un’occasione per consolidare il nuovo modello territoriale di sostegno allodi tutti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

