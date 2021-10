Spettacolo sotto choc, l’amato attore è morto schiacciato sul palco a soli 37 anni (Di domenica 10 ottobre 2021) Tragico incidente al famoso teatro Bolshoi di Mosca. Un attore di 37 anni, Yevgeny Kulesh, è morto schiacciato dalla caduta di un pezzo di scenografia durante uno Spettacolo andato in scena sabato sera. #FOTO A FINE ARTICOLO Lo ha confermato ieri sera il celebre teatro con un comunicato ufficiale, come riferito anche dall'emittente inglese BBC, dopo che gli spettatori avevano raccontato l'accaduto sui social. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine e lo show è stato cancellato. L'incidente è avvenuto durante l'opera folk Sadko del compositore russo Nikolai Rimsky-Korsakov, mentre veniva cambiata la scenografia. Su Telegram alcuni presenti, con tanto di video, hanno raccontato di aver pensato inizialmente ad un trucco scenico, che l'agitazione degli attori facesse parte dello show, ma di aver ... Leggi su howtodofor (Di domenica 10 ottobre 2021) Tragico incidente al famoso teatro Bolshoi di Mosca. Undi 37, Yevgeny Kulesh, èdalla caduta di un pezzo di scenografia durante unoandato in scena sabato sera. #FOTO A FINE ARTICOLO Lo ha confermato ieri sera il celebre teatro con un comunicato ufficiale, come riferito anche dall'emittente inglese BBC, dopo che gli spettatori avevano raccontato l'accaduto sui social. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine e lo show è stato cancellato. L'incidente è avvenuto durante l'opera folk Sadko del compositore russo Nikolai Rimsky-Korsakov, mentre veniva cambiata la scenografia. Su Telegram alcuni presenti, con tanto di video, hanno raccontato di aver pensato inizialmente ad un trucco scenico, che l'agitazione degli attori facesse parte dello show, ma di aver ...

