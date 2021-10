Advertising

trilubiusgrow : RT @RaiNews: Intervista a 'Che tempo che fa' del ministro della Salute - Giagios2 : E fallo dai ! - andreastoolbox : Speranza: 'Su obbligo vaccino abbiamo margine per valutare. Green Pass strumento libertà' - Rai News… - RaiNews : Intervista a 'Che tempo che fa' del ministro della Salute - bisagnino : Speranza torna a minacciare l'obbligo di vaccino: 'È previsto dalla Costituzione' -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza obbligo

Dopo Enrico Letta , anche Robertonon esclude l'vaccinale come extrema ratio . " È tra le possibilità. La Costituzione all'articolo 32 lo prevede, con legge si può imporre ", ha dichiarato il ministro della Salute a ...Il governo, in qualsiasi caso, esclude l'introduzione dell'vaccinale e punta tutto sul Green pass, come ribadito anche dal ministro della Salute Roberto, sottolineando che "la ..."La terza dose è un pezzo importante della strategia che abbiamo messo in campo: si parte subito, già abbiamo quasi 300mila terze dosi somministrate". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Spe ...All'indomani degli scontri dei no-green pass a Roma il ministro della Salute, Roberto Speranza, torna ad agitare l'obbligo vaccinale.