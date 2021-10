Spagna, presidente Rubiales: «Francia? Battiamo i campioni del Mondo» (Di domenica 10 ottobre 2021) Luis Rubiales, presidente della Federazione Spagnola, ha parlato ai microfoni di RTVE prima della finale di Nations League contro la Francia Luis Rubiales, presidente della Federazione Spagnola, ha parlato ai microfoni di RTVE prima della finale di Nations League contro la Francia. «E’ la nostra prima finale in questa competizione e ci arriviamo dopo aver battuto l’Italia, la miglior squadra dell’Europeo, e ora dobbiamo battere la miglior squadra dell’ultimo Mondiale. Mi aspetto una partita in cui terremo molto il pallone e vedremo se, tra due ore, saremo campioni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Luisdella Federazione Spagnola, ha parlato ai microfoni di RTVE prima della finale di Nations League contro laLuisdella Federazione Spagnola, ha parlato ai microfoni di RTVE prima della finale di Nations League contro la. «E’ la nostra prima finale in questa competizione e ci arriviamo dopo aver battuto l’Italia, la miglior squadra dell’Europeo, e ora dobbiamo battere la miglior squadra dell’ultimo Mondiale. Mi aspetto una partita in cui terremo molto il pallone e vedremo se, tra due ore, saremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

