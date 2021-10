Spagna | Luis Enrique soddisfatto | «Battuta l’Italia e giocato alla pari con la Francia»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 ottobre 2021), commissario tecnico della, ha parlato al termine della finale di Nations League persa contro la, commissario tecnico della, ha parlato al termine della finale di Nations League persa contro la. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. SCONFITTA – «È chiaro che la nostra prospettiva non è la migliore lì a bordocampo, non voglio esprimermi, non sono abituato a parlare dell’operato del direttore di gara. Rimango concentrato sulla gara. Lagiocherà sempre la sua partita, noi possiamo essere superiori o inferiori, ma abbiamo la nostra identità. Sonodi quello che abbiamo fatto negli ultimi giorni». GIUDIZI – «Non sono bravo a dare dei ...