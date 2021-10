Spagna-Francia oggi, Finale Nations League: orario, canale tv, probabili formazioni, streaming (Di domenica 10 ottobre 2021) Si disputerà oggi, domenica 10 ottobre 2021, la finalissima della Nations League di calcio, in cui la Francia sarà opposta alla Spagna a Milano, con il calcio d’inizio previsto alle ore 20.45. La sfida tra Francia e Spagna sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 ed in streaming su Rai Play. Schieramenti leggermente diversi per le due formazioni, con la Francia che dovrebbe partire col 3-4-3: Lloris in porta, Koundé, Varane, e L. Hernandez in difesa, Pavard, Pogba, Tchouameni e T. Hernandez in mezzo al campo, Mbappé, Benzema e Griezmann in attacco. Luis Enrique dovrebbe rispondere con il 4-3-3 con Unai Simon tra i pali, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte e Marcos Alonso nel pacchetto arretrato, Gavi, Sergio Busquets e Koke ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) Si disputerà, domenica 10 ottobre 2021, la finalissima delladi calcio, in cui lasarà opposta allaa Milano, con il calcio d’inizio previsto alle ore 20.45. La sfida trasarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 ed insu Rai Play. Schieramenti leggermente diversi per le due, con lache dovrebbe partire col 3-4-3: Lloris in porta, Koundé, Varane, e L. Hernandez in difesa, Pavard, Pogba, Tchouameni e T. Hernandez in mezzo al campo, Mbappé, Benzema e Griezmann in attacco. Luis Enrique dovrebbe rispondere con il 4-3-3 con Unai Simon tra i pali, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte e Marcos Alonso nel pacchetto arretrato, Gavi, Sergio Busquets e Koke ...

