Spagna – Francia le formazioni ufficiali della finale di Nations League! (Di domenica 10 ottobre 2021) Spagna e Francia si affronteranno per la finale della seconda edizione della Nations League, di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori! Luis Enrique sceglie il 4-3-3 e schiera ancora da titolare il classe 2004 Gavi, dopo la bella prestazione contro l'Italia. In avanti ancora Ferran Torres ad agire da falso 9 dopo la doppietta contro gli azzurri. La Francia si schiererà con il 3-4-1-2 con Griezmann, dietro a Benzema e Mbappe, dal primo minuto anche Theo. Spagna Francia formazioni ufficiali Le formazioni ufficiali: Spagna (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Alonso:

