Spagna-Francia, il pubblico italiano a San Siro fischia l'inno dei Bleus (Di domenica 10 ottobre 2021) Ancora fischi a San Siro in occasione degli inni nazionali. Questa volta è l'inno della Francia a essere oggetto di una pioggia di "buuu" da parte dei tifosi italiani presenti in massa al Meazza per la finale che i Bleus stanno giocando contro la Spagna e purtroppo non contro l'Italia. Applausi invece per gli iberici, che a loro volta durante la semifinale erano stati oggetto di fischi in occasione dell'inno nel match contro gli azzurri. SportFace.

