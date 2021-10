Spagna-Francia, coro degli spettatori italiani a San Siro: “I campioni d’Europa siamo noi” (Di domenica 10 ottobre 2021) “I campioni dell’Europa siamo noi”. Lo ricordano i tifosi dell’Italia presenti a San Siro ad assistere a Spagna-Francia, finale della Nations League 2021. Al Meazza purtroppo non c’è l’Italia, che ha vinto a Torino la finalina per il terzo posto contro il Belgio, ma i tantissimi azzurri presenti sugli spalti dello stadio che ospita l’atto conclusivo della competizione Uefa hanno cantato a squarciagola ricordando alle due finaliste chi ha vinto Euro 2020. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) “Idell’Europanoi”. Lo ricordano i tifosi dell’Italia presenti a Sanad assistere a, finale della Nations League 2021. Al Meazza purtroppo non c’è l’Italia, che ha vinto a Torino la finalina per il terzo posto contro il Belgio, ma i tantissimi azzurri presenti sugli spalti dello stadio che ospita l’atto conclusivo della competizione Uefa hanno cantato a squarciagola ricordando alle due finaliste chi ha vinto Euro 2020. SportFace.

Advertising

monicabertini : Gran finale di Nations League, chi vincerà tra #Spagna e #Francia?Gli @Azzurri ce la faranno ad accomodarsi sul gra… - matteorenzi : Dopo la Francia anche la Spagna copia la nostra #18app, il bonus cultura per i diciottenni. Le buone idee si fanno… - RaiUno : ?? Finale di #NationsLeague! In campo si sfidano Spagna e Francia. Un classico del calcio internazionale. Una parti… - _tommo_91_ : RT @qoqoqoq19: la rai che mette i commentatori migliori per spagna francia e non per la partita dell’italia #ESPFRA - robibursin : RT @Tiarossi2: Sta sera si tifa per la spagna ,per luis enrique e perché se lo meritano. poi diciamoci anche che c'è la francia contro qu… -