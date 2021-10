Spagna-Francia 1-2 | media iberici polemici | “Che scandalo | Mbappé era in fuorigioco | imbarazzante”

(Di domenica 10 ottobre 2021) E’ polemica inper il gol delladell’1-2 con cui la Nations League viene vinta dai transalpini a discapito degli. Proprio la stampa locale si infuria per la rete diche era in posizione geografica dima che, secondo diversi esperti, viene sanata da una deviazione disperata di Eric Garcia che sfiora intenzionalmente la sfera. Ma innon ci stanno: “E’?”, scrive AS. Mundo Deportivo furioso: “avanti con”. Sport: “Mbappe’ ha segnato in”. E il presentatore di Radioestadio: “Che quel gol non sia stato annullato è uno dei più grandi imbarazzi del Var. E’ l’errore più colossale da quando è stato istituito. E’ unda ...

monicabertini : Gran finale di Nations League, chi vincerà tra #Spagna e #Francia?Gli @Azzurri ce la faranno ad accomodarsi sul gra… - Eurosport_IT : LA FRANCIA VINCE LA NATIONS LEAGUE! ?????? Battuta la Spagna 2-1 grazie alle reti di Benzema e Mbappé che ribaltano i… - SkySport : SPAGNA-FRANCIA 1-2 Risultato finale ? ? #Oyarzabal (64') ? #Benzema (66') ? #Mbappé (80') ? ? LA FRANCIA VINCE LA N… - rubenkaos : @FIGC @FFF La Francia ha appena rapinato la Spagna in Italia. - diego4all : La Francia è più forte come rosa ma la Spagna ha giocato meglio ed è stata derubata, questo è -

Un minuto più tardi dall'altra parte lapassa in vantaggio con Oyarzabal, ma non c'è neanche il tempo di esultare che lapareggia immediatamente con un'assoluta perla di Benzema. All'...... nella ripresa va un po' meglio ma contro una squadra più chiusa dell'Italia, come ladi ... Luis Enrique 6,5 : Deschamps copia Mancini per limitare la, con una linea a 4 in difesa in fase ...MILANO (ITALPRESS) – A San Siro la Francia batte in rimonta 2-1 la Spagna e conquista la seconda edizione della Nations League, raccogliendo l’eredità del Portogallo. Dopo la vittoria sul Belgio, la N ...La Francia vince l’Uefa Nations league , battendo in rimonta la Spagna per 2-1 . Succede tutto nei secondi 45 minuti, dopo un primo tempo ...