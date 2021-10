«Spacciano in Via Stilicone», le segnalazioni fanno scattare il blitz: vendevano “coca” nell’area pedonale (Di domenica 10 ottobre 2021) Un’attività di spaccio fermata grazie alle segnalazioni dei residenti. Nei giorni scorsi il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato Tuscolano, a seguito delle segnalazioni da parte dei cittadini, riguardante un’attività di spaccio posta in essere da due ragazzi di giovane età, nell’area pedonale di via Flavio Stilicone, ha effettuato un servizio di osservazione ed appostamento. Effettivamente, durante i controlli, sono stati individuati due ragazzi che corrispondevano alle descrizioni delle persone segnalate. I soggetti in questione, non appena entrati nell’area pedonale, sono stati avvicinati da altri ragazzi, alcuni dei quali pregiudicati conosciuti agli agenti. Spaccio nella zona di Via Stilicone: il blitz ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 ottobre 2021) Un’attività di spaccio fermata grazie alledei residenti. Nei giorni scorsi il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato Tuscolano, a seguito delleda parte dei cittadini, riguardante un’attività di spaccio posta in essere da due ragazzi di giovane età,di via Flavio, ha effettuato un servizio di osservazione ed appostamento. Effettivamente, durante i controlli, sono stati individuati due ragazzi che corrispondevano alle descrizioni delle persone segnalate. I soggetti in questione, non appena entrati, sono stati avvicinati da altri ragazzi, alcuni dei quali pregiudicati conosciuti agli agenti. Spaccio nella zona di Via: il...

